MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirilen 'serseri mayın tespit' denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği 'serseri mayın tespit' denemelerini başarıyla tamamladı" denildi.