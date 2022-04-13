MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı

13.04.2022 18:13
MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirilen 'serseri mayın tespit' denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirilen 'serseri mayın tespit' denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği 'serseri mayın tespit' denemelerini başarıyla tamamladı" denildi.


MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı
MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı
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İhlas Haber Ajansı, Simurg, Milli, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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