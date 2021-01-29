MSB "Şiddetli Soğuklarda Barınma Etiğimi"nin gerçekleştirildiğini açıkladı - Son Dakika

MSB "Şiddetli Soğuklarda Barınma Etiğimi"nin gerçekleştirildiğini açıkladı

29.01.2021 14:12
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Hakkari'de bulunan Kahraman Komandoların "Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi"nin başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Hakkari'de bulunan Kahraman Komandoların "Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi"nin başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB yaptığı paylaşımda ise "Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran Komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. Hakkari'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Komandolarımız, 'Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi'ni başarıyla gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB 'Şiddetli Soğuklarda Barınma Etiğimi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz         
14:14
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı         
13:52
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar 98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar         
13:30
Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor         
13:03
Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor         
12:43
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 14:39:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB "Şiddetli Soğuklarda Barınma Etiğimi"nin gerçekleştirildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei