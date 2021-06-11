Nusaybin'den acı haber! Silah kazası nedeniyle 1 Mehmetçiğimiz şehit düştü - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinden Türkiye'yi yasa boğan bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin'de silah kazası sonucu yaralanan kahraman askerimizin tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğü bilgisini verdi.

"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nusaybin'de 10 Haziran'da silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"