MSB: Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika

MSB: Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
29.12.2020 09:32
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Şereflikoçhisar bölgesinde, 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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