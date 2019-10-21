MSB: "Silahlı Kuvvetler tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmat...
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MSB: "Silahlı Kuvvetler tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
MSB: "Silahlı Kuvvetler tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır." - ANKARA
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