MSB'den Şile'de bulunan top mermileri hakkında açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB'den Şile'de bulunan top mermileri hakkında açıklama geldi

03.08.2023 13:03

MSB: "(Şile'de bulunan top mermileri) Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında sualtı arama faaliyeti icra edilmiş ve 28 adet İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı, Şile açıklarında tespit edilen top mermilerine ilişkin, SAS komandolarının bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı araması yaptığını, bulunan toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisinden 11'inin çıkarıldığını, kalanların yerinde kontrollü olarak imha edildiği bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki 'Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, 29 Temmuz'da Şile Sofular Halk Plajı açığında bulunan mühimmata ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMIŞ

Aktürk açıklamasında, "Bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır. Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmattan çıkarılabilecek durumdaki 11 tanesi çıkarılarak SAS Grup Komutanlığı'na getirilmiş, 17 tanesi ise kontrollü olarak dün yerinde imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE TEHDİT OLUŞTURAN BİR DURUM YOK"

Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen mermilerin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan kaynaklar, bölgede tehdit oluşturan bir durumun bulunmadığını aktardı.

Kontrollü patlama sırasında sular 30 metreye kadar yükselmişti
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Milli Savunma Bakanlığı, Dünya, Şile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB'den Şile'de bulunan top mermileri hakkında açıklama geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Esenyurt'ta Tekel Bayisinde İki Kişi Öldürüldü, Şüpheliler Yakalandı
12:58 Tekel baskınında tetiği çeken Tarık Özer böyle yakalanmış! İfadesinde ne var ne yok döküldü
12:30 Memur-Sen, enflasyon rakamlarının ardından hükümete çağrıda bulundu
12:24 Memur-Sen, Merkez'in enflasyon tahminine kapıyı kapattı: Hükümet zam teklifini piyasa gerçekleri üzerinden yapmalı
12:01 İbrahim Tatlıses, dudak uçuklatan mal varlığı haberlerini yalanladı: İnanmayın!
11:57 İbrahim Tatlıses, dudak uçuklatan mal varlığı haberlerini yalanladı: İnanmayın!
12:00 MSB'den Şile'de bulunan top mermileri hakkında açıklama geldi
11:57 Şile sahiline kilit vurduran top mermilerinin kaynağı belli oldu
11:55 Başkan Şerifoğulları'ndan yüzde 103,8 zam! Başkan davul klarnet eşliğinde çiçeklerle karşılandı
11:52 Elazığ Belediyesi'nden çalışanlarına yüzde 103 zam! En düşük maaş 20 bin 26 lira oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 13:36:02. #1.11#
SON DAKİKA: MSB'den Şile'de bulunan top mermileri hakkında açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement