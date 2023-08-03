MSB'den Şile'de bulunan top mermileri hakkında açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Şile açıklarında tespit edilen top mermilerine ilişkin, SAS komandolarının bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı araması yaptığını, bulunan toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisinden 11'inin çıkarıldığını, kalanların yerinde kontrollü olarak imha edildiği bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki 'Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, 29 Temmuz'da Şile Sofular Halk Plajı açığında bulunan mühimmata ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMIŞ

Aktürk açıklamasında, "Bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır. Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmattan çıkarılabilecek durumdaki 11 tanesi çıkarılarak SAS Grup Komutanlığı'na getirilmiş, 17 tanesi ise kontrollü olarak dün yerinde imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE TEHDİT OLUŞTURAN BİR DURUM YOK"

Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen mermilerin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan kaynaklar, bölgede tehdit oluşturan bir durumun bulunmadığını aktardı.