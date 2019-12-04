Son Dakika Haberleri: MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu
Son Dakika Güncel MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Silopi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha: Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 03:01:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]