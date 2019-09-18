MSB: "Sinat Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonu, 13 Eylül 2019 tarihinden itibaren...
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MSB: "Sinat Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonu, 13 Eylül 2019 tarihinden itibaren doğu istikametinde geliştirilerek sürdürülmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
MSB: "Sinat Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonu, 13 Eylül 2019 tarihinden itibaren doğu istikametinde geliştirilerek sürdürülmektedir." - ANKARA
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