Son Dakika Haberleri: MSB: "Sinat Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonu, 13 Eylül 2019 tarihinden itibaren...
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MSB: "Sinat Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonu, 13 Eylül 2019 tarihinden itibaren...

5 dakika önce

MSB: "Sinat Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonu, 13 Eylül 2019 tarihinden itibaren doğu istikametinde geliştirilerek sürdürülmektedir.

MSB:

MSB: "Sinat Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonu, 13 Eylül 2019 tarihinden itibaren doğu istikametinde geliştirilerek sürdürülmektedir." - ANKARA

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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