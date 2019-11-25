Son Dakika Haberleri: MSB: "Sinath - Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe - 3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist...
Son Dakika Güncel MSB: 'Sinath - Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe - 3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist... - Son Dakika

MSB: "Sinath - Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe - 3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist...

6 saat önce

MSB: "Sinath - Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe - 3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilirken, 53 mağara ile 78 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

MSB:

MSB: "Sinath - Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe - 3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilirken, 53 mağara ile 78 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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