Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
15.10.2020 10:43
Sınır hattında görev yapan "Hudut Kartalları"nın Hakkari ve Van sınır hatlarında yaptığı arama ve tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçirildi.
Sınır hattında görev yapan "Hudut Kartalları"nın Hakkari ve Van sınır hatlarında yaptığı arama ve tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyonlar hakkında yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 9 bin 450 paket sigara, 33 pompalı tüfek, 21 otomatik tüfek, 77 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca, 300 adet havalı tüfek mermisi ve 80 adet zirai ilaç ele geçirildi" denildi. - ANKARA
Son Dakika Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu Son dakika: Konut satışları eylül ayında 136 bin 744 oldu Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor