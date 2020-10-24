Son dakika gündem: Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika

Son dakika gündem: Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok

24.10.2020 14:11
Son dakika gündem: Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde kaçak sigara, uyuşturucu ve silah ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde kaçak sigara, uyuşturucu ve silah ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudut kartallarımız sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda; Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 adet AK-47, 8 adet AK-47 şarjörü, 3 bin 874 gram kubar esrar, 29 bin 469 paket kaçak sigara, 378 uydu cihazı ve 2 bin 259 kutu muhtelif ilaç ele geçirildi" denildi.


Son dakika gündem: Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok
Son dakika gündem: Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok
Son dakika gündem: Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok
Son dakika gündem: Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok

Şanlıurfa, Hakkari, Hatay, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika

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