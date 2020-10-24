Son dakika gündem: Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde kaçak sigara, uyuşturucu ve silah ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudut kartallarımız sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda; Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 adet AK-47, 8 adet AK-47 şarjörü, 3 bin 874 gram kubar esrar, 29 bin 469 paket kaçak sigara, 378 uydu cihazı ve 2 bin 259 kutu muhtelif ilaç ele geçirildi" denildi.