Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

25.02.2022 17:56
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı, bu kişilerden ikisinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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Suriye, Milli, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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