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Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı

28.01.2022 12:02
Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadele devam ediyor.

Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı.

Bunlardan 2'sinin terör örgütü PKK/KCK, 2'sinin de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Milli, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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