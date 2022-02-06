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MSB: Sınırda 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 18 kişi yakalandı - Son Dakika

MSB: Sınırda 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 18 kişi yakalandı

06.02.2022 13:06
MSB: Sınırda 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 18 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK ve 2'si DEAŞ mensubu 18 kişinin yakalandığı açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK ve 2'si DEAŞ mensubu 18 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, DEAŞ, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Sınırda 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 18 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Sınırda 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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