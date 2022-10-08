MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı

08.10.2022 17:35
MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 1 haftada Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si FETÖ, 4'ü PKK terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 1 haftada Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si FETÖ, 4'ü PKK terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 12'sinin FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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