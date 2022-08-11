Son 40 günde Edirne , Hatay , Şanlıurfa ve Mardin 'deki sınır bölgelerinden yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 192 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yapılan incelemede yakalananlardan 75'inin FETÖ, 28'inin PKK/KCK/ YPG , birinin DHPK-C ve birinin de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son 40 günde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı - Son Dakika

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