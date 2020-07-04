MSB: "Sırbistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve... - Son Dakika
MSB: "Sırbistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve...
MSB: "Sırbistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve İletişim Bakanı Rasim Ljajiç, Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve Askeri Ataşemiz Albay Memduh Orbay Kılınç karşıladı.
MSB: "Sırbistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve İletişim Bakanı Rasim Ljajiç, Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve Askeri Ataşemiz Albay Memduh Orbay Kılınç karşıladı." - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
4.07.2020 19:17:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Sırbistan'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve... - Son Dakika