Msb: "Şırnak Bestler-Dereler Bölgesinde İcra Edilen Hava Destekli Operasyonda Beş PKK'lı Bölücü...
28 dakika önce
MSB: "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Şırnak Bestler-Dereler
bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK
'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:28 Kaynak: İHA
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