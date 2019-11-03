Son Dakika Haberleri: MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı
Son Dakika Güncel MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif- gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

ANKARA, -


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 02:18:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]