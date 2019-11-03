MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:13 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif- gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
ANKARA, -
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