MSB: Siviller, tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri, müttefik ülke unsurlarının zarar...
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MSB: Siviller, tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri, müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterilmekte.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:36 Kaynak: AA
MSB: Siviller, tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri, müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterilmekte
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