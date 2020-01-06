MSB: Sivilleri hedef alan EYP, imha edildi - Son Dakika
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MSB: Sivilleri hedef alan EYP, imha edildi

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce, bir evin girişine tuzaklanan anti tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Sivilleri hedef alan EYP, imha edildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerce, bir evin girişine tuzaklanan anti tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
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