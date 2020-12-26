MSB: Sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
26.12.2020 11:24
MSB: Sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: Sızma girişiminde bulunan 5 PKK/ YPG'li etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
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