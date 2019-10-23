Son Dakika Haberleri: MSB: "Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki mutabakat kapsamında yarından...
Son Dakika Güncel MSB: 'Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki mutabakat kapsamında yarından...

MSB: "Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki mutabakat kapsamında yarından...

41 dakika önce

MSB: "Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki mutabakat kapsamında yarından itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacak.

MSB:

MSB: " Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki mutabakat kapsamında yarından itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacak."

Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
İbrahim Kalın'dan Rusya ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek ABD ve Rusya anlaşmaları sonrası harita ortaya çıktı! Türkiye 14 günde güvenli bölge tezini 4 ülkeye kabul ettirdi Etek altı fotoğrafı çeken sapık katip, tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 01:45:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki mutabakat kapsamında yarından...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]