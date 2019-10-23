MSB: "Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki mutabakat kapsamında yarından...
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MSB: "Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki mutabakat kapsamında yarından itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:04 Kaynak: AA
MSB: " Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki mutabakat kapsamında yarından itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacak."
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