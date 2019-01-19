Msb: "Soçi Muhtırasının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalarımız, Bölgede Gerçekleşen Provokasyonlara...
45 dakika önce
MSB: "Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor.
MSB: "Soçi
muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:33 Kaynak: AA
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