Son Dakika Haberleri: Msb: "Soçi Muhtırasının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalarımız, Bölgede Gerçekleşen Provokasyonlara...

Msb: "Soçi Muhtırasının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalarımız, Bölgede Gerçekleşen Provokasyonlara...

45 dakika önce

MSB: "Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor.

Msb:
MSB: "Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Soçi, Güncel
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