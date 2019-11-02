Son Dakika Haberleri: MSB: "Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri...
Son Dakika Politika MSB: 'Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri...

MSB: "Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri...

7 saat önce

MSB: "Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı.

MSB:

MSB: "Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili İsmail Koncuk'tan Bülent Arınç'a KHK desteği
Bakan Soylu'dan ABD ve AB'ye zor soru: O gelen paralar nereye gidiyordu? MHP'li Enginyurt'tan Bülent Arınç'ın KHK'lılar ile ilgili sözlerine tepki: FETÖ'cülere ağlayanlar en büyük haindir İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, sokakta sütyensiz gezerek estetikli göğüslerini sergiledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 01:57:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]