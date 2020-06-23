Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerle ilgili basın bilgilendirmesi yapıldı.

MSB: "22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı Bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

"PKK/YPG, Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanlarına bir ayda 62 taciz gerçekleştirdi, 10 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne kadar Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Silahlı Kuvvetlerinin kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, yurt içi ve sınır ötesinde, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi büyük bir azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiği belirtildi.

Barış Pınarı Bölgesinde son bir ayda 13 taciz/saldırının gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019'da imzalanan Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı Bölgesine sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, PKK/YPG terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcıya (EYP) dönüştürülmüş 134 adet havan mühimmatı ile 106 adet anti-personel mayın, 2 adet anti-tank mayını, 28 adet havadan atılan mayın ve plastik kap içerisinde çelik bilyeler kullanılarak yapılmış 61 adet EYP ele geçirilerek imha edilmiştir."

Bomba imha timlerinin bugüne kadar toplam 3182 mayın/EYP'yi etkisiz hale getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımızca 10 Haziran'da tespit edilen tünelle birlikte toplam 161 kilometre uzunluğundaki 1433 tünel kullanılamaz hale getirilmiştir. PKK/YPG terör örgütü tarafından, Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına son bir ay içerisinde 62 taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiş, 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Açıklamaya, şu ifadelerde devam edildi:

"Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristi, hain planlarını gerçekleştiremeden yakalanmıştır.

Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakarlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır."