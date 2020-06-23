MSB: "Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li... - Son Dakika

MSB: "Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerle ilgili basın bilgilendirmesi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerle ilgili basın bilgilendirmesi yapıldı.

Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı

MSB: "22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı Bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

"PKK/YPG, Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanlarına bir ayda 62 taciz gerçekleştirdi, 10 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne kadar Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Silahlı Kuvvetlerinin kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, yurt içi ve sınır ötesinde, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi büyük bir azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiği belirtildi.

Barış Pınarı Bölgesinde son bir ayda 13 taciz/saldırının gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019'da imzalanan Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı Bölgesine sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, PKK/YPG terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcıya (EYP) dönüştürülmüş 134 adet havan mühimmatı ile 106 adet anti-personel mayın, 2 adet anti-tank mayını, 28 adet havadan atılan mayın ve plastik kap içerisinde çelik bilyeler kullanılarak yapılmış 61 adet EYP ele geçirilerek imha edilmiştir."

Bomba imha timlerinin bugüne kadar toplam 3182 mayın/EYP'yi etkisiz hale getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımızca 10 Haziran'da tespit edilen tünelle birlikte toplam 161 kilometre uzunluğundaki 1433 tünel kullanılamaz hale getirilmiştir. PKK/YPG terör örgütü tarafından, Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına son bir ay içerisinde 62 taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiş, 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Açıklamaya, şu ifadelerde devam edildi:

"Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristi, hain planlarını gerçekleştiremeden yakalanmıştır.

Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakarlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır."

Barış Pınarı Harekatı, Soçi, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB: 'Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li... - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
17:45
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
17:40
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
17:40
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
17:25
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
17:15
Devlet Bahçeli, FETÖ'den hüküm giyen yazarın davasının yeniden incelenmesini istedi
17:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 18:21:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]