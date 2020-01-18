MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve... - Son Dakika

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MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve...
6 saat önce
MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:36 Kaynak: AA
MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.
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