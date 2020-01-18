MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve... - Son Dakika

MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve...

6 saat önce

MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.

MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve..., System.String[]

MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.

Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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