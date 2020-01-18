Son Dakika › Politika › MSB: 'Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan... - Son Dakika
MSB: "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan...
6 saat önce
MSB: "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
MSB: " Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." - ANKARA
Son Dakika Sabiha Gökçen'de yer alan uyku kabinleri, fiyatına rağmen ilgi görüyor Türkiye karşıtı olan General Hafter'in sözcüsü, Türkiye'yi tehdit etti: Türk askerinin sonu gelecek Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi