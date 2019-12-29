MSB: "Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak... - Son Dakika

MSB: "Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak...

6 saat önce

MSB: "Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'ya ulaştı.

MSB:

MSB: " Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'ya ulaştı." - ANKARA

Mogadişu, Somali, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:13 Kaynak: İHA
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