MSB: "Somali'ye sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçak Kayseri'den kalktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Somali'ye sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçak Kayseri'den kalktı' - Son Dakika

MSB: "Somali'ye sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçak Kayseri'den kalktı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Somali'deki terör saldırısında yaralanan Somalililere destek olmak amacıyla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Somali'deki terör saldırısında yaralanan Somalililere destek olmak amacıyla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kayseri, Somali, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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