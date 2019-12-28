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MSB: "Somali'ye sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçak Kayseri'den kalktı"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Somali'deki terör saldırısında yaralanan Somalililere destek olmak amacıyla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Somali'deki terör saldırısında yaralanan Somalililere destek olmak amacıyla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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