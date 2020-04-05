MSB: Son 1 ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Son 1 ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, "Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son 1 ay içerisinde 80 terörist etkisiz...

MSB: Son 1 ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, "Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son 1 ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın salgına karşı güçlü tedbirler aldığını ve bu kapsamda bakanlık bünyesinde Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (COMMER) kurulduğunu hatırlatan Denizer, "Farklı branşlardan doktorların, halk sağlığı, çevre ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer uzmanlarının görev yaptığı merkezde; bakanlık bünyesinde görev yapan tüm personel takip edilmekte, alınan tedbirlerin etkinliği ölçülmekte, dünyadaki gelişmeler ile virüsle mücadele vermekte olan ülkelerin edindiği tecrübeler izlenmekte ve değerlendirilmekte, edinilen veriler doğrultusunda risk ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır" dedi.

'DÜZENLİ DEZENFEKTE YAPILIYOR'

Koronavirüsle mücadele kapsamında personelin, özellikle de harekat bölgelerinde görev yapan unsurların salgından etkilenmemeleri için her türlü tedbirin alındığını belirten Albay Denizer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda; birlik ve kurumlarımızda sosyal hareketliliğin azaltılmasına ve sosyal mesafenin her kademede mümkün mertebe uzatılmasına gayret gösterilmekte, personelin sağlık durumu ve vücut ısısı yakından takip edilerek, koruyucu eldiven/maske ve elbise kullanımı sağlanmakta, yaşam alanları ve araçlar düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Ayrıca, mevcut tedbirlere ilave olarak; kronik hastalığı olan ve risk grubundaki personele idari izin verilmiş, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması esas alınmış, tüm garnizon dışı atama ve görevlendirme faaliyetleri durdurulmuş, yurt dışı geçici görevler ertelenmiş, görev dönüşleri uzatılmış, tüm tatbikatlar ile yabancı ülke askeri gemilerinin liman ziyaretleri, tören, konferans, toplantı gibi geniş katılımlı faaliyetler ertelenmiş ya da iptal edilmiş, kabul-toplanma merkezlerinde personel değişiminde temas en alt seviyeye indirilmiştir."

'HUDUT BİRLİKLERİYLE TEMAS SINIRLANDIRILDI'

Birliğe yeni katılan askerlerin askerlerin sağlık muayenelerinde semptom olmasa bile 14 gün süreyle izole edilerek, tedbiren gözetim altına alınması için gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Albay Denizer, şunları kaydetti:

"Katılış muayenesinde bir belirti tespit edilenler ise İl Sağlık Müdürlüğü ile koordine edilerek hastaneye sevk edilmekte, durumları takip edilmektedir. Terhis olan/terhis maiyetinde izne ayrılan yükümlülerin şehirler arası seyahatleri için mülki amirler ile koordineli olarak gerekli tedbirler alınmaktadır. Birliklerimizde, yemekhanelerde yoğunluğun azaltılması, personel arasındaki temasın asgariye indirilmesi için her türlü tedbir alınmış, birlik, karargah ve kurumlarda kademeli olarak yemek hizmeti verilmesi sağlanmıştır. Birliklerin yatma ve ortak kullanım alanları seyreltilerek yeniden planlanmış ve personelin kalabalık yerlerde bulunmaması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ortak kullanılan yer ve araçların dezenfekte edilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Hudut birliklerimizde mültecilerle fiziki temaslardan kaçınılması, zorunlu hallerde kaçakçı ya da mültecilerle temas durumunda koruyucu elbise, eldiven ve maske kullanımı ile müdahalede hareket tarzlarının belirlenmesi hususlarında tedbirler alınmıştır. Ayrıca hudut birliklerinin diğer birliklerle teması sınırlandırılmıştır."

'MSB, SALGINA KARŞI TEYAKKUZ HALİNDE'

Salgınla mücadele kapsamında milli imkan ve kabiliyetlerle bakanlık bünyesinde üretilen maske, tulum ve hijyenik malzeme üretiminin de hız kazandığını belirten Denizer, "Bu kapsamda dikimevi müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, ilaç fabrikası müdürlüğünce haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske, 100 bin tulum üretilmektedir. Üretimin olabildiğince yükseltilerek, sadece silahlı kuvvetlerimizin değil aynı zamanda halkımızın ihtiyaçlarının da karşılanması, imkanlar ölçüsünde dost/müttefik ülkelerin taleplerine de yardımcı olunması hedeflenmektedir. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir.  Bu mücadelede temel ilkemiz uygulamakta olduğumuz tedbirlerin, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde hayata geçirilmesidir" dedi.

'1 AYDA 80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlere değinen Albay Denizer, son 1 ay içinde bölgeden 67 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini ve bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı bölgesinde son bir ay içerisinde sızma girişiminde bulunan 43 PKK/ YPG'li terörist tespit edilerek kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Pınar Bölgesinde son bir ayda icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütü tarafından, sivilleri hedef alacak şekilde hazırlanmış 27 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 38 adet yönlendirilmiş mayın, 3 adet anti-tank mayını ile 5 kilogram patlayıcı madde tespit edilmiş, toplamda bugüne kadar 2 bin 700'den fazla mayın/EYP bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarında ise birliklerimiz tarafından emniyet ve istikrarın sağlanması maksadıyla her türlü tedbir alınmakta, mayın/EYP temizliğine, yol kontrol noktalarında denetimlere, altyapı ve günlük hayata destek faaliyetlerine devam edilmektedir. Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına PKK/YPG terör örgütü tarafından son bir ay içerisinde 70'ten fazla taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiş, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Albay Denizer ayrıca FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 203 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini ve 5 bin 35 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:39 Kaynak: DHA

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