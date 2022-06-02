MSB: Son 1 haftada hudutlarda 68 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son 1 haftada Edirne, Van ve Hatay hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında 16'sı FETÖ, 16'sı PKK/KCK mensubunun bulunduğu 68 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hudutlardaki yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Son 7 günde Edirne, Van ve Hatay hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ, 16'sının PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.