MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20'si son 24 saatte olmak üzere, son 10 günde 147 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.