MSB: Son 10 günde, 57 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ile sınır ötesindeki terörle mücadelesinin hız kesmeden devam ettiğini, son 10 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden aralıksız devam eden operasyonlarla, terör örgütlerine büyük darbe vuruluyor. Kahraman Mehmetçik, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeyi sürdürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde, son 24 saatte, Irak kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi de dahil olmak üzere 17 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı da 57 oldu. Kahraman ordumuzun hem yurt içinde hem de sınır ötesindeki terör operasyonları hız kesmeden devam edecek."