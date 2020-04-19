MSB: Son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, "Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son 15 gün içerisinde 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın salgına karşı güçlü tedbirler aldığını ve bu kapsamda bakanlık bünyesinde Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (COMMER) kurulduğunu hatırlatan Aktop, "Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak sistematik bir şekilde hareket tarzları üretilmekte, risk ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Salgınla mücadele kapsamında bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, mevcut kapasiteleri geliştirilmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır. Bu kapsamda; dikimevi müdürlüklerince maske üretiminin haftada toplam 3 milyona, tulum üretiminin 10 bine, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce, alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca maske üretiminin haftada 7 milyona, tulumun 100 bine, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır" dedi.

Koronavirüs hastalarına müdahale kapsamında bazı ilaçların tedarik ve üretimi için yurt dışı hammadde ve ilaç tedarik faaliyetlerinin de devam ettiğini ifade eden Aktop, numune hammadde ile AR-GE çalışmalarının başlatıldığı ve ilaç geliştirme projesinin TÜBİTAK'a iletildiğini söyledi.

Daha sonra salgın nedeniyle celp ve terhis tarihlerinin ertelenmesine değinen Yarbay Aktop, "Yurdumuzun her köşesinde ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğin bu görev değişimi yurt çapında çok geniş kapsamlı bir hareketliliğe sebebiyet verecekti. Bu durum, bugüne kadar karantina, şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlerle yurt genelinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) bünyesinde sağlanan kazanımlara zarar verebileceği gibi TSK için hem de aileler ve toplum için büyük risk teşkil edebilirdi" diye konuştu.

'SON 15 GÜNDE YURT İÇİNDE 38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Ardından Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlere değinen Yarbay Aktop, şunları söyledi:

"Pınar Bölgesinde son 15 gün içerisinde sızma girişiminde bulunan 53 PKK/ YPG 'li terörist tespit edilerek kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir. 22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı kapsamında Rusya Federasyonu ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. Sonuncusu 16 Nisan tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 42 devriye icra edilmiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarında birliklerimiz tarafından emniyet ve istikrarın sağlanması maksadıyla her türlü tedbir alınmakta, mayın/el yapılı patlayıcı temizliğine, yol kontrol noktalarında denetimlere, altyapı ve günlük hayata destek faaliyetlerine devam edilmektedir. Son 15 gün içerisinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son 15 gün içerisinde 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar sırasında çok sayıda hafif silah ve mühimmatı, bol miktarda havan mühimmatı, 2 adet AT-5 güdümlü tanksavar silahı, 58 adet RPG-7 tanksavar silahı ve mühimmatı, 47 adet el bombası, bol miktarda C-3 patlayıcı madde ile amonyum nitrat, 161 adet fünye, 34 adet el yapımı patlayıcı madde, 3 adet mayın ele geçirilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 19 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 3 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanmış, 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu da teslim olmuştur."

'5 BİN 34 PERSONEL HAKKINDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Yarbay Aktop ayrıca FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 397 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini ve 5 bin 34 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiğini belirtti.