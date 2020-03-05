MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'nın gece boyunca başarılı şekilde sürdüğünü, son 24 saatte 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'nın gece boyunca başarılı şekilde sürdüğünü, son 24 saatte 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

ANKARA,


Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:19 Kaynak: DHA
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