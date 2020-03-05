MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekatın gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

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Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Rusya'ya yapılan domates ihracatında kota 150 bin tondan 200 bin tona çıkarıldı