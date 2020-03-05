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MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Bahar Kalkanı Harekatı' ile ilgili yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekatın gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:56
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