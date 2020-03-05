MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi - Son Dakika Dünya

MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Bahar Kalkanı Harekatı' ile ilgili yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekatın gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

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Bahar Kalkanı Harekatı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:56 
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