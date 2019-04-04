Msb: "Son 3 Haftada Pkk/kck Terör Örgütüne Karşı Yürütülen Operasyonlarda, 2'si Gri Listede Olmak...
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MSB: "Son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:25 Kaynak: AA
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