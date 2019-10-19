Son Dakika Haberleri: MSB: "Son 36 saatte PKK/YPG'li teröristler 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi"
Son Dakika Güncel MSB: 'Son 36 saatte PKK/YPG'li teröristler 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi'

MSB: "Son 36 saatte PKK/YPG'li teröristler 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından son 36 saatte toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'li teröristler tarafından son 36 saatte toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde Güvenli Bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır.Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12'si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir. Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükünetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır." - ANKARA

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:56 Kaynak: İHA
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