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MSB: "Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan...
6 saat önce
MSB: "Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:10 Kaynak: AA
MSB: "Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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