Msb: "Son Bir Ayda Pkk/kck Terör Örgütüne Karşı Yürütülen Operasyonlarda, 1'i Gri Listede Olmak...
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MSB: "Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:00 Kaynak: AA
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