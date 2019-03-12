Msb: "Son Bir Ayda Pkk/kck Terör Örgütüne Karşı Yürütülen Operasyonlarda, 1'i Gri Listede Olmak...

MSB: "Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi."

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