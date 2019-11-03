MSB: "Sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG'yi 'müttefik' olarak...
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MSB: "Sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG'yi 'müttefik' olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi'ni kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:50 Kaynak: AA
MSB: "Sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG'yi 'müttefik' olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi'ni kınıyoruz."
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