Msb: Sözleşmeli Er Mehmet Meral, Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Oldu - Son Dakika
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Msb: Sözleşmeli Er Mehmet Meral, Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Oldu

26.05.2022 10:24
Msb: Sözleşmeli Er Mehmet Meral, Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Oldu

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Sözleşmeli Er Mehmet Meral’in, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mehmet Meral şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mehmet Meral için taziye mesajı yayınladı. Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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Kaynak: ANKA

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