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MSB: "Şu ana kadar 115 rejim hedefi ateş altına alındı.
6 saat önce
MSB: "Şu ana kadar 115 rejim hedefi ateş altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:58 Kaynak: AA
MSB: "Şu ana kadar 115 rejim hedefi ateş altına alındı. İlk bilgilere göre, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi."
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