MSB: "Şu ana kadar 115 rejim hedefi ateş altına alındı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Şu ana kadar 115 rejim hedefi ateş altına alındı. - Son Dakika

MSB: "Şu ana kadar 115 rejim hedefi ateş altına alındı.

6 saat önce

MSB: "Şu ana kadar 115 rejim hedefi ateş altına alındı.

MSB:

MSB: "Şu ana kadar 115 rejim hedefi ateş altına alındı. İlk bilgilere göre, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:58 Kaynak: AA
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