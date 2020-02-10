MSB: "Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmıştır." - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmıştır.' - Son Dakika

MSB: "Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmıştır."

6 saat önce

MSB: "Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmıştır.

MSB:

MSB: "Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmıştır." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:06 Kaynak: İHA
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