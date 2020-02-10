Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmıştır.' - Son Dakika
MSB: "Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmıştır."
6 saat önce
MSB: "Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:06 Kaynak: İHA
MSB: "Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmıştır." - ANKARA
Son Dakika Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü Çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Doktoru jiletle yaralayan saldırgan, savunmasında kendisinde büyü yapıldığını iddia etti İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu