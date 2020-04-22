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MSB: "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG'li terörist, Mardin...
6 saat önce
MSB: "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG'li terörist, Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu.
MSB: "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/ YPG'li terörist, Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:31 Kaynak: İHA
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