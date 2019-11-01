Son Dakika Haberleri: MSB: "Suriye'de 18 rejim unsuru teslim edildi"
Son Dakika Güncel MSB: 'Suriye'de 18 rejim unsuru teslim edildi'

MSB: "Suriye'de 18 rejim unsuru teslim edildi"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya Federasyonu makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiği" bildirildi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya Federasyonu makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiği" bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "29 Ekim tarihinde Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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