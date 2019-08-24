Son Dakika Haberleri: MSB: "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li...
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MSB: "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li...

31 dakika önce

MSB: "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi"

MSB:

MSB: " Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi" - ANKARA

Suriye, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:19 Kaynak: İHA
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