MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2...
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MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldı"
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:56 Kaynak: AA
MSB: " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldı"
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