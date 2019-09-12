Son Dakika Haberleri: MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; dördüncü...
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MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; dördüncü...

58 dakika önce

MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; dördüncü ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

MSB:

MSB: " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; dördüncü ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi." - ANKARA

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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