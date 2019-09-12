MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; dördüncü...
58 dakika önce
MSB: "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; dördüncü ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
MSB: " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; dördüncü ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi." - ANKARA
Son Dakika: Merkez Bankası faizleri 325 baz puan indirdi Bahçeli'den 'Susamam' açıklaması: Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer Ahmet Hakan için müşteki olarak yer aldığı davada zorla getirme kararı çıktı Arjantin'de döviz satın alan herkes yeminli ifade verecek